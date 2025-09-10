Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag mit KursVerlusten
Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 22,16 EUR.
Die Salzgitter-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:44 Uhr um 0,4 Prozent auf 22,16 EUR nach. In der Spitze büßte die Salzgitter-Aktie bis auf 21,84 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.208 Salzgitter-Aktien.
Am 09.07.2025 markierte das Papier bei 29,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 25,44 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 12,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,176 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,76 EUR je Salzgitter-Aktie an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2,34 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salzgitter 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 16.11.2026.
Laut Analysten dürfte Salzgitter im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,503 EUR einfahren.
