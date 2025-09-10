DAX23.644 +0,1%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto16,09 +1,8%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1691 -0,1%Öl67,44 -0,2%Gold3.629 -0,3%
Kurs der Salzgitter

Salzgitter Aktie News: Salzgitter verbilligt sich am Vormittag

11.09.25 09:25 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 22,12 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
22,20 EUR -0,34 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Salzgitter-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:00 Uhr um 0,5 Prozent auf 22,12 EUR nach. Im Tief verlor die Salzgitter-Aktie bis auf 22,12 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Bei 29,72 EUR erreichte der Titel am 09.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 34,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,41 Prozent.

Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,176 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,76 EUR.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -1,02 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,503 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Stahlwerte im Aufwind: Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter und Co. legen kräftig zu

Salzgitter-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.04.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

