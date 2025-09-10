Salzgitter Aktie News: Salzgitter verbilligt sich am Vormittag

Kurs der Salzgitter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 22,12 EUR abwärts.

Die Salzgitter-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:00 Uhr um 0,5 Prozent auf 22,12 EUR nach. Im Tief verlor die Salzgitter-Aktie bis auf 22,12 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Bei 29,72 EUR erreichte der Titel am 09.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 34,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,41 Prozent.

Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,176 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,76 EUR.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -1,02 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,503 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.

