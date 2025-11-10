DAX23.931 +1,5%Est505.648 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.046 +1,5%Euro1,1572 +0,1%Öl64,18 +0,8%Gold4.080 +2,0%
10.11.25 09:22 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Montagvormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 219,55 EUR.

Das Papier von SAP SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 219,55 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 219,55 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 218,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 66.069 SAP SE-Aktien.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,13 Prozent. Am 16.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 209,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,49 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 292,22 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

SAP SE veröffentlichte am 22.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,08 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,47 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte SAP SE am 29.01.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte SAP SE die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 6,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

