So bewegt sich SAP SE

SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag freundlich

07.11.25 09:22 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag freundlich

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 219,60 EUR zu.

SAP SE
216,50 EUR -3,60 EUR -1,64%
Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 220,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 219,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 46.401 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Gewinne von 29,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.09.2025 bei 209,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 4,51 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,35 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 292,22 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,08 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die SAP SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 28.01.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
30.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025SAP SE BuyUBS AG
27.10.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

