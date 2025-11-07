SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag freundlich

So bewegt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 219,60 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 220,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 219,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 46.401 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Gewinne von 29,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.09.2025 bei 209,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 4,51 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,35 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 292,22 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,08 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die SAP SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 28.01.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAP SE von vor 10 Jahren abgeworfen