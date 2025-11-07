DAX23.560 -0,7%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,49 -3,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1562 +0,1%Öl63,98 +0,6%Gold4.004 +0,7%
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
Goldrally: JPMorgan hält Verdopplung des Goldpreises für möglich
SAP SE im Blick

SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

07.11.25 12:04 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 216,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
216,10 EUR -4,00 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 216,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 215,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 219,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 224.898 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 23,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2025 Kursverluste bis auf 209,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 3,05 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 292,22 EUR je SAP SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.10.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,72 EUR gegenüber 1,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9,08 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,15 Prozent gesteigert.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. SAP SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025SAP SE BuyUBS AG
27.10.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
