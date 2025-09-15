DAX23.339 -1,7%ESt505.375 -1,2%Top 10 Crypto16,15 +1,0%Dow45.707 -0,4%Nas22.324 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1839 +0,6%Öl68,31 +1,3%Gold3.680 ±0,0%
SAP SE Aktie News: SAP SE büßt am Nachmittag ein

16.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 211,85 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 211,85 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 211,75 EUR. Bei 215,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 683.733 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Bei 198,00 EUR fiel das Papier am 26.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 294,88 EUR.

SAP SE gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,29 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
15.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025SAP SE OverweightBarclays Capital
