SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochvormittag im Aufwind

Blick auf SAP SE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 216,00 EUR.

Das Papier von SAP SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 216,00 EUR. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 216,05 EUR. Bei 215,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 116.709 SAP SE-Aktien gehandelt.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 26.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 198,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 8,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 294,33 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,03 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,29 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,04 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie nur kurzzeitig erholt: Analyst sieht massiven Kursverlust nicht gerechtfertigt

SAP-Aktie: Jüngste Einstufung durch Jefferies

Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?