Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick macht Hoffnung -- NVIDIA, Rüstungsaktien, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger bleiben vorsichtig
Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Kurs der SAP SE

SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag fester

19.08.25 09:25 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 237,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
236,90 EUR 0,50 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 237,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 237,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 237,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25.916 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 19,42 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 190,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 291,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 EUR gegenüber 0,76 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,29 Mrd. EUR eingefahren.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,04 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

