SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 207,30 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 207,30 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 207,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 205,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 464.353 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 202,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 2,32 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,40 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 292,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.10.2025. In Sachen EPS wurden 1,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,25 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,08 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,47 Mrd. EUR eingefahren.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 28.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie in Gefahr? Warum Celonis zum ernsthaften Konkurrenten aufsteigt

SAP-Aktie tiefer: Vorschläge in EU-Wettbewerbsverfahren unterbreitet

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: Hätte sich eine SAP SE-Anlage vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?