DAX23.168 -0,1%Est505.516 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.928 -1,5%Euro1,1576 -0,1%Öl64,39 -0,7%Gold4.085 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens 723610 SAP 716460 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, Ottobock, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Märkte fallen? 21shares Crypto Analyse heute, 14:30 Uhr. Antworten auf Ihre Fragen! Märkte fallen? 21shares Crypto Analyse heute, 14:30 Uhr. Antworten auf Ihre Fragen!
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
SAP SE im Fokus

SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Verlusten

19.11.25 09:22 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 204,65 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
206,10 EUR -0,05 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 204,65 EUR. Bei 203,75 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 205,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 73.293 Aktien.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 38,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 202,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,05 Prozent.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,40 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 292,22 EUR für die SAP SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.10.2025. Das EPS wurde auf 1,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,08 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von SAP SE.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie in Gefahr? Warum Celonis zum ernsthaften Konkurrenten aufsteigt

SAP-Aktie tiefer: Vorschläge in EU-Wettbewerbsverfahren unterbreitet

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: Hätte sich eine SAP SE-Anlage vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025SAP SE BuyUBS AG
27.10.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025SAP SE BuyUBS AG
27.10.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen