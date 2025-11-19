SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Verlusten

SAP SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 204,65 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 204,65 EUR. Bei 203,75 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 205,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 73.293 Aktien.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 38,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 202,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,05 Prozent.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,40 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 292,22 EUR für die SAP SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.10.2025. Das EPS wurde auf 1,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,08 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von SAP SE.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

