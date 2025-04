SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 254,65 EUR.

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 254,65 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 255,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 250,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 718.534 SAP SE-Aktien.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 11,33 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2024 Kursverluste bis auf 165,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 54,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,38 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,35 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 285,89 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 9,01 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 22.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 16.07.2026 dürfte SAP SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Baader Bank beurteilt SAP SE-Aktie mit Add

SAP-Aktie gefragt: Goldman Sachs vergibt Buy an SAP-Aktie

SAP beginnt vierte Aktienrückkaufrunde im Milliardenvolumen - Aktie schwächelt