SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Freitagvormittag ausgebremst

29.08.25 09:25 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Freitagvormittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 234,35 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
234,75 EUR -1,05 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 234,35 EUR abwärts. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 234,10 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 234,55 EUR. Bisher wurden heute 52.912 SAP SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 20,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 190,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,91 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,41 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 291,56 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 EUR gegenüber 0,76 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent auf 9,03 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,04 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu SAP SE

