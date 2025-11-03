Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verliert am Vormittag

Sartorius vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 235,00 EUR nach.

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 235,00 EUR abwärts. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 234,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 236,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.338 Sartorius vz-Aktien.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 24,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 29,34 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,813 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 258,50 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 16.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,21 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent auf 843,20 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 793,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Sartorius vz am 22.01.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

