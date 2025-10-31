DAX24.054 -0,3%Est505.685 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.054 +1,7%Euro1,1558 -0,1%Öl64,91 +0,3%Gold4.031 -0,2%
Blick auf Aktienkurs

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz legt am Mittag zu

31.10.25 12:04 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz legt am Mittag zu

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 237,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
189,00 EUR -1,40 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 237,10 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 239,10 EUR. Bei 236,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 9.318 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 23,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 29,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,813 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 258,50 EUR.

Am 16.10.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 843,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 793,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 22.01.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,92 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
21.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
