Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteuert sich am Vormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 238,90 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 238,90 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 239,00 EUR. Bei 236,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.025 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,813 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 258,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 16.10.2025. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 843,20 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 793,60 Mio. EUR eingefahren.

Am 22.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

