Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz legt am Freitagnachmittag zu

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 239,50 EUR.

Um 15:50 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 239,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 240,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 236,40 EUR. Zuletzt wechselten 22.456 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 21,92 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,813 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 258,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 16.10.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 843,20 Mio. EUR – ein Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 793,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,92 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 3 Jahren bedeutet

Sartorius-Aktie setzt Aufwärtstrend fort: Geschäftserholung als Motor