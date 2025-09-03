Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagvormittag freundlich

Sartorius vz im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 189,95 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 189,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 192,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 191,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 23.628 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 53,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 14,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,816 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 257,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 22.07.2025 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 884,30 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 860,70 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 16.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,96 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

