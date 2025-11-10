DAX23.952 +1,6%Est505.657 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,76 +0,1%Gold4.082 +2,0%
So bewegt sich Sartorius vz

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Mittag gestärkt

10.11.25 12:04 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 225,00 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
175,20 EUR -0,40 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 225,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 225,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 224,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.529 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 22,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 35,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,813 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 258,50 EUR.

Am 16.10.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 843,20 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 793,60 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 22.01.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,92 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
21.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
