Fokus auf Aktienkurs

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz schiebt sich am Montagvormittag vor

10.11.25 09:22 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 224,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
175,20 EUR -0,40 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 224,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 224,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 257 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 30,24 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,813 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 16.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 843,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 793,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 22.01.2026 gerechnet.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

mehr Analysen