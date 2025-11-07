Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagvormittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 224,80 EUR zu.
Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 224,80 EUR. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 225,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 224,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 847 Sartorius vz-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,89 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.
Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,813 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie.
Sartorius vz gewährte am 16.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 843,20 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 793,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Sartorius vz am 22.01.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Sartorius vz Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.2025
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Sartorius vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
