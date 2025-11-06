DAX23.999 -0,2%Est505.662 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1518 +0,2%Öl64,32 +1,2%Gold4.013 +0,8%
Aktienentwicklung

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagvormittag stärker

06.11.25 09:22 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagvormittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 226,80 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 226,80 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 226,90 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 226,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 185 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 28,75 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,813 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 258,50 EUR angegeben.

Sartorius vz ließ sich am 16.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 843,20 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 793,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q4 2025 wird am 22.01.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
21.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
