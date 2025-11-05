Sartorius vz Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Sartorius vz

So bewegt sich Sartorius vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 228,00 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 228,00 EUR abwärts. Bei 225,00 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 228,30 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 16.526 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,00 EUR) erklomm das Papier am 28.01.2025. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 28,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,17 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,813 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 258,50 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 16.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 843,20 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 793,60 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

