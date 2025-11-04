Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

So bewegt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 230,40 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:45 Uhr die Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 230,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 231,40 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 228,50 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 230,00 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.722 Stück gehandelt.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 26,74 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,93 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,813 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 258,50 EUR aus.

Sartorius vz gewährte am 16.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 843,20 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 793,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q4 2025 wird am 22.01.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Sartorius vz-Aktie ein

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 3 Jahren bedeutet