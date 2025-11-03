Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz wird am Montagnachmittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 233,80 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 233,80 EUR. Bei 233,70 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 236,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.039 Sartorius vz-Aktien.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 24,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (166,05 EUR). Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 40,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,813 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 258,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 16.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 843,20 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 793,60 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Sartorius vz am 22.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,92 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

