Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite nachmittags steigen

Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX letztlich höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Apple, BioNTech, Palantir im Fokus
Top News
Gold: Der große Gewinner in Krisenzeiten Gold: Der große Gewinner in Krisenzeiten
Wie viel Gewinn eine Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte Wie viel Gewinn eine Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
Kursentwicklung

03.11.25 20:02 Uhr
Der NASDAQ Composite befindet sich am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.837,1 PKT 112,2 PKT 0,47%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,62 Prozent nach oben auf 23.871,80 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,957 Prozent höher bei 23.951,91 Punkten, nach 23.724,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23.976,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23.764,87 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 03.10.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22.780,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 20.650,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18.239,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 23,81 Prozent nach oben. Bei 24.019,99 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14.784,03 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Amkor Technology (+ 15,92 Prozent auf 37,42 USD), IDEXX Laboratories (+ 15,42 Prozent auf 726,61 USD), Harvard Bioscience (+ 12,02 Prozent auf 0,58 USD), Resources Connection (+ 8,18 Prozent auf 4,76 USD) und InterDigital (+ 7,07 Prozent auf 387,54 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen NetGear (-6,83 Prozent auf 32,35 USD), Integra LifeSciences (-5,58 Prozent auf 11,34 USD), Donegal Group B (-5,51 Prozent auf 14,40 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-5,14 Prozent auf 4,80 USD) und Methanex (-4,78 Prozent auf 37,44 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21.513.763 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,265 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,63 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amkor Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

mehr Analysen