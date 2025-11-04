DAX23.795 -1,4%Est505.608 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.271 -2,4%Euro1,1517 ±-0,0%Öl63,97 -1,3%Gold3.998 -0,1%
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit Einbußen

04.11.25 09:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 230,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
182,60 EUR -5,40 EUR -2,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 230,30 EUR ab. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 229,00 EUR ein. Bei 230,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 3.907 Aktien.

Am 28.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,79 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 166,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,90 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,813 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 16.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 843,20 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 793,60 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
21.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
