Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 231,20 EUR.

Das Papier von Sartorius vz legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 231,20 EUR. Bei 231,50 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 230,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 18.987 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,00 EUR) erklomm das Papier am 28.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 26,30 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 166,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,813 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 258,50 EUR an.

Am 16.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent auf 843,20 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 793,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Sartorius vz am 22.01.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

