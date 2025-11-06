Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 223,30 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 223,30 EUR nach. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 223,30 EUR nach. Bei 226,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.717 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 30,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (166,05 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,813 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 258,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 16.10.2025. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,25 Prozent auf 843,20 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 793,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q4 2025 wird am 22.01.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

