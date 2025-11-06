DAX24.037 -0,1%Est505.666 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,96 -2,8%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.538 -0,9%Euro1,1516 +0,2%Öl63,90 +0,6%Gold4.011 +0,8%
Profil
Sartorius vz im Fokus

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz schiebt sich am Mittag vor

06.11.25 12:04 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz schiebt sich am Mittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 227,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Sartorius AG St.
177,60 EUR -3,00 EUR -1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 227,60 EUR. Bei 228,30 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 226,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 2.569 Stück.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,30 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 37,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,813 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 258,50 EUR.

Am 16.10.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent auf 843,20 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 793,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.01.2026 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,92 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
21.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
