DAX23.560 -0,7%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,49 -3,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1562 +0,1%Öl63,98 +0,6%Gold4.004 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
Goldrally: JPMorgan hält Verdopplung des Goldpreises für möglich Goldrally: JPMorgan hält Verdopplung des Goldpreises für möglich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
So bewegt sich Sartorius vz

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz steigt am Mittag

07.11.25 12:04 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz steigt am Mittag

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 224,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
175,60 EUR -2,00 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 224,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 225,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 224,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.555 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 23,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,87 Prozent.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,813 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 258,50 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz ließ sich am 16.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 843,20 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 793,60 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q4 2025 wird am 22.01.2026 erwartet.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,92 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Sartorius vz-Aktie ein

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 5 Jahren bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
21.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
21.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.10.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
08.10.2025Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen