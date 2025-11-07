Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz steigt am Mittag

So bewegt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 224,00 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 224,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 225,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 224,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.555 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 23,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,87 Prozent.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,813 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 258,50 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz ließ sich am 16.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 843,20 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 793,60 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q4 2025 wird am 22.01.2026 erwartet.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,92 EUR je Aktie.

