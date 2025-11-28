DAX23.800 +0,1%Est505.657 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,41 -1,1%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.144 +0,6%Euro1,1566 -0,3%Öl63,26 -0,2%Gold4.176 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Lufthansa, Apple, Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI, Alphabet, Microsoft im Fokus
Top News
PUMA-Aktie gibt nach Spekulationen über Übernahme leicht nach PUMA-Aktie gibt nach Spekulationen über Übernahme leicht nach
Deutsche Bank-Aktie kaum bewegt: Financial Stability Board sieht geringeres systemisches Risiko Deutsche Bank-Aktie kaum bewegt: Financial Stability Board sieht geringeres systemisches Risiko
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq
Schmalrumpfflugzeuge

Airbus-Aktie im Plus: Starts bestimmter Flugzeuge bei Vereisungsbedingungen eingeschränkt

28.11.25 13:09 Uhr
Airbus-Aktie höher: Starts bestimmter Modelle bei Vereisung eingeschränkt | finanzen.net

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus schränkt den Betrieb einiger seiner Schmalrumpfflugzeuge mit Pratt & Whitney-Triebwerken bei eisiger Witterung ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
204,60 EUR 0,25 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
352,80 EUR -1,10 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raytheon Technologies Corp
149,28 EUR 0,68 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Airbus habe die Fluggesellschaften über Änderungen der bestehenden Verfahren für den Betrieb der Triebwerke am Boden bei Vereisungsbedingungen informiert, sagte eine Airbus-Sprecherin der Nachrichtenagentur Bloomberg. Betroffen seien Schmalrumpf-Flugzeuge des Typs A320, die mit PW1100 GTF-Triebwerken (Getriebefan) ausgestattet sind. Die Einschränkungen gelten für Starts bei schlechten Wetterbedingungen mit gefrierendem Nebel und einer Sichtweite von weniger als 150 Metern. Zuerst hatte das Branchenmagazin "Aerotelegraph" berichtet.

Wer­bung

Airbus steht den Angaben zufolge in engem Austausch mit den Fluggesellschaften. Zudem arbeite die RTX-Tochter Pratt & Whitney an einer Lösung.

Der Getriebefan-Antrieb von Pratt & Whitney, zu dem auch der DAX-Konzern MTU nicht nur wichtige Teile beisteuert, sondern auch eine von weltweit drei Endmontagelinien betreibt, ist allgemein stark gefragt. Diese Turbinen treiben etwa jedes zweite Exemplar des absatzstärksten Mittelstreckenjet-Typs der Welt an, der Airbus-Modellfamilie A320neo. Außerdem kommen sie bei jedem Airbus A220 und jedem Embraer E2-Jet zum Einsatz.

Allerdings bereitet dieser Antrieb den Herstellern seit zwei Jahren milliardenschwere Sorgen: Weil Pratt & Whitney bei der Herstellung jahrelang ein mangelhaftes Pulvermetall verwendet hatte, mussten die Unternehmen seit 2023 rund 3.000 Turbinen in die Wartung zurückrufen. Das Rückrufprogramm komme weiter voran, und die Durchlaufzeiten in den sogenannten Wartungs-Shops verkürzten sich weiter, hatte MTUs Finanzchefin Katja Garcia Vila dazu im Oktober erklärt.

Wer­bung

Die Aktie gewinnt an der EURONEXT Paris zeitweise 0,49 Prozent auf 205,15 Euro.

/err/mis

TOULOUSE (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Raytheon Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Airbus, Selfiy / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
24.11.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen