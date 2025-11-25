DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.814 -0,3%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,07 -2,1%Gold4.138 ±0,0%
So bewegt sich SCHOTT Pharma

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagnachmittag im Plus

25.11.25 16:09 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagnachmittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 18,64 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
18,40 EUR -0,24 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 18,64 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 18,80 EUR. Bei 18,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 45.246 Aktien.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 30,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 62,29 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.11.2025 auf bis zu 17,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,92 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 256,46 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 253,59 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 10.12.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

