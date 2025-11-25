DAX23.215 -0,1%Est505.527 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1535 +0,1%Öl62,85 -0,8%Gold4.126 -0,3%
Aktienkurs aktuell

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

25.11.25 09:24 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 18,36 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
18,40 EUR -0,24 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von SCHOTT Pharma befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 18,36 EUR ab. Das Tagestief markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 18,36 EUR. Bei 18,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten SCHOTT Pharma-Aktien beläuft sich auf 3.683 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 30,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 64,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.11.2025 bei 17,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,160 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SCHOTT Pharma-Aktie bei 28,92 EUR.

Am 12.08.2025 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SCHOTT Pharma ein EPS von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,13 Prozent auf 256,46 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.12.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 1,00 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie mit kleinem Minus: Neuer CEO gefunden - Start zum 1. Mai 2026

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
20.11.2025SCHOTT Pharma BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
