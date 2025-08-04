DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.285 ±0,0%Nas21.485 +0,2%Bitcoin94.158 -0,7%Euro1,1656 +0,3%Öl67,34 -2,0%Gold3.386 +0,6%
Index im Blick

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 gibt letztendlich nach

26.08.25 17:57 Uhr
Schwacher Handel in Paris: CAC 40 gibt letztendlich nach | finanzen.net

Zum Handelsende zogen sich die Börsianer in Paris zurück.

Der CAC 40 fiel im Euronext-Handel letztendlich um 1,70 Prozent auf 7.709,81 Punkte zurück. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,392 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 1,49 Prozent schwächer bei 7.726,24 Punkten, nach 7.843,04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 7.749,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.668,08 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7.834,58 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 26.05.2025, bei 7.828,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.590,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 4,27 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8.257,88 Punkte. Bei 6.763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 303.622 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 245,610 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Die Worldline SA-Aktie hat mit 3,06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

