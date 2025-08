Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Mittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 115,40 EUR.

Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 1,7 Prozent auf 115,40 EUR ab. Bei 115,20 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 116,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 13.744 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 122,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 6,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 42,89 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,43 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 112,03 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

