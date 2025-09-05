Scout24 Aktie News: Scout24 verteidigt am Montagmittag Vortagesniveau

Scout24 im Blick

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Scout24-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 110,40 EUR.

Mit einem Wert von 110,40 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie um 11:39 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Scout24-Aktie legte bis auf 111,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 110,30 EUR. Bei 110,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.868 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 122,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,23 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 70,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,49 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,63 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Scout24 dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2025 3,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

