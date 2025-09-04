Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagnachmittag in Grün

So bewegt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 110,70 EUR.

Das Papier von Scout24 konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 110,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 111,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 110,80 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.808 Stück gehandelt.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 122,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,70 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 56,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2024 mit 1,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,49 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen

Experten sehen bei Scout24-Aktie Potenzial

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient