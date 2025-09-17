DAX23.624 +1,1%ESt505.448 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.153 +0,3%Nas22.527 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1785 -0,3%Öl67,59 -0,5%Gold3.640 -0,5%
Notierung im Blick

Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Nachmittag südwärts

18.09.25 16:11 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 109,50 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 109,50 EUR ab. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 109,00 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.343 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,80 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 12,15 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.09.2024 (74,10 EUR). Mit Abgaben von 32,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,49 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,63 EUR an.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,27 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
