Aktienentwicklung

Scout24 Aktie News: Scout24 kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

18.09.25 09:30 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Scout24-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 110,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
110,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Scout24-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 110,30 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 110,40 EUR an. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 110,10 EUR. Bei 110,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 829 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 11,33 Prozent Luft nach oben. Bei 74,10 EUR fiel das Papier am 19.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 48,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,49 EUR, nach 1,32 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Am 29.10.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr abgeworfen

JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen

Bildquellen: Scout24

