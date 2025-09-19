DAX23.469 -0,7%ESt505.430 -0,5%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.275 -0,1%Nas22.694 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1766 +0,2%Öl66,29 -0,6%Gold3.717 +0,9%
Aktienkurs aktuell

Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Aufschlag

22.09.25 16:11 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 104,50 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
105,00 EUR -0,90 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 104,50 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 106,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 85.039 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 122,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 17,51 Prozent zulegen. Am 21.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 75,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 39,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 117,45 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
10:26Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08:01Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10:26Scout24 BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
