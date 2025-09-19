Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 104,50 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 104,50 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 106,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 85.039 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 122,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 17,51 Prozent zulegen. Am 21.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 75,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 39,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 117,45 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

