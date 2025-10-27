Scout24 Aktie News: Scout24 steigt am Mittag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 102,40 EUR zu.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 102,40 EUR. Bei 102,60 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 102,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 10.198 Stück.

Bei 122,80 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2024 bei 78,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,14 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,48 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,85 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,27 EUR je Aktie belaufen.

