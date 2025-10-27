DAX24.233 ±-0,0%Est505.697 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,75 +5,8%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.973 +0,5%Euro1,1643 +0,1%Öl65,62 -0,1%Gold4.031 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA Porsche vz. PAG911 Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Novo Nordisk, Highland Critical Minerals im Fokus
Top News
Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus
Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zeigt sich zum Wochenauftakt behauptet Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zeigt sich zum Wochenauftakt behauptet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Kursverlauf

Scout24 Aktie News: Scout24 steigt am Mittag

27.10.25 12:04 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 steigt am Mittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 102,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
102,20 EUR 0,40 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 102,40 EUR. Bei 102,60 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 102,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 10.198 Stück.

Bei 122,80 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2024 bei 78,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,14 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,48 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,85 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,27 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
11:21Scout24 BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:21Scout24 BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen