Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 99,30 EUR.

Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,5 Prozent auf 99,30 EUR ab. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 99,00 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,00 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82.101 Stück gehandelt.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 122,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 19,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2024 bei 78,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 117,85 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,27 EUR im Jahr 2025 aus.

