DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,4%Nas23.676 +0,4%Bitcoin94.675 +1,2%Euro1,1525 -0,4%Öl65,04 +0,5%Gold3.998 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
So funktionieren Aktienanleihen So funktionieren Aktienanleihen
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr? Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Aktie im Blick

Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagnachmittag leichter

31.10.25 16:08 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagnachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 99,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
100,00 EUR 0,40 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Scout24-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 99,55 EUR. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 99,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 109.927 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. 23,36 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 78,70 EUR fiel das Papier am 31.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 26,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,50 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,85 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 02.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,30 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie fester: Umsatz und Gewinn gesteigert - zuversichtlicher für 2025

UBS AG beurteilt Scout24-Aktie mit Neutral

Investment-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Scout24-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
17:06Scout24 OutperformRBC Capital Markets
11:31Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08:01Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17:06Scout24 OutperformRBC Capital Markets
11:31Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08:01Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen