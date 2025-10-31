Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagnachmittag leichter

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 99,55 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 99,55 EUR. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 99,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 109.927 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. 23,36 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 78,70 EUR fiel das Papier am 31.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 26,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,50 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,85 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 02.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,30 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

