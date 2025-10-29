Scout24 Aktie
Marktkap. 7,1 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 146 Euro auf "Overweight" belassen. Der Onlineportal-Betreiber habe ein weiteres wachstums- und margenseitig beruhigendes Quartal hinter sich, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Dazu kämen der nach oben hin eingeengte Ausblick auf 2025 und die zuversichtlichen Aussagen zu 2026./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
146,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
99,10 €
|Abst. Kursziel*:
47,33%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
98,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,70%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
