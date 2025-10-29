DAX 24.090 -0,1%ESt50 5.682 -0,4%MSCI World 4.417 -0,2%Top 10 Crypto 15,08 -2,0%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 94.922 +0,1%Euro 1,1616 +0,1%Öl 64,53 -0,6%Gold 3.997 +1,3%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 146 Euro auf "Overweight" belassen. Der Onlineportal-Betreiber habe ein weiteres wachstums- und margenseitig beruhigendes Quartal hinter sich, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Dazu kämen der nach oben hin eingeengte Ausblick auf 2025 und die zuversichtlichen Aussagen zu 2026./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Overweight

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
146,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
99,10 €		 Abst. Kursziel*:
47,33%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
98,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,70%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

