NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 146 Euro auf "Overweight" belassen. Der Onlineportal-Betreiber habe ein weiteres wachstums- und margenseitig beruhigendes Quartal hinter sich, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Dazu kämen der nach oben hin eingeengte Ausblick auf 2025 und die zuversichtlichen Aussagen zu 2026./rob/gl/ag

