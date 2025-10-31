Scout24 Aktie News: Scout24 verbilligt sich am Freitagvormittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 101,00 EUR ab.

Die Scout24-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 101,00 EUR. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 100,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 101,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.109 Scout24-Aktien.

Bei einem Wert von 122,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 17,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2024 bei 78,70 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 28,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,50 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,85 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Scout24 am 26.02.2026 präsentieren. Am 02.03.2027 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2025 3,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie fester: Umsatz und Gewinn gesteigert - zuversichtlicher für 2025

UBS AG beurteilt Scout24-Aktie mit Neutral

Investment-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Scout24-Aktie