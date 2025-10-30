DAX24.087 -0,2%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1622 +0,1%Öl64,52 -0,6%Gold3.999 +1,4%
So bewegt sich Scout24

Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

30.10.25 09:22 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 99,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
101,10 EUR -0,40 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 99,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 102,80 EUR. Bei 102,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 13.734 Aktien.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 23,92 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2024 auf bis zu 78,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 20,59 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,48 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,85 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 03.03.2026 gerechnet.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
10:51Scout24 OutperformRBC Capital Markets
10:06Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:46Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
