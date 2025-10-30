DAX24.075 -0,2%Est505.667 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 -3,3%Nas23.958 +0,6%Bitcoin93.765 -1,1%Euro1,1561 -0,4%Öl64,23 -1,0%Gold3.971 +0,7%
ROUNDUP: Scout24 wird nach starkem Quartal etwas optimistischer - Aktie steigt

30.10.25 12:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
99,60 EUR -1,90 EUR -1,87%
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.081,0 PKT -43,2 PKT -0,18%
MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 hat im dritten Quartal dank einer starken Kundennachfrage die Erwartungen übertroffen. Für das laufende Jahr zeigt sich das Management nun optimistischer und hat die im August angehobene Prognose konkretisiert. Das Umsatzwachstum wird jetzt im mittleren bis oberen Bereich von 14 bis 15 Prozent erwartet, wie das seit Kurzem im Dax (MDAX) gelistete Unternehmen am Donnerstag mitteilte. An der Börse kam dies gut an.

Auch bei der operativen Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwartet das Management nun einen Anstieg am oberen Ende der ausgegebenen Prognose von bis zu 0,70 Prozentpunkten. Für die Analysten kam dies jedoch nicht unerwartet. Sie rechneten laut einem vom Unternehmen selbst zusammengestellten Konsens im Schnitt bereits mit einem Umsatzplus von 14,7 Prozent und einem Anstieg der operativen Marge von 61,5 auf 62,2 Prozent.

Für die Aktie von Scout24 ging es zuletzt um rund 0,6 Prozent nach oben. Das Papier konnte sich damit etwas vom Sechsmonatstief erholen. Seit Jahresbeginn liegen die Kursgewinne bei gut 16 Prozent.

Für Experte Giles Thorne von Jefferies hat Scout24 ein weiteres Quartal mit soliden Resultaten vorgelegt. Die Erwartungen seien insgesamt erfüllt worden. Auch RBC-Analystin Wassachon Udomsilpa sprach in einem ersten Kommentar von erneut ermutigenden Resultaten. Das Umsatzwachstum habe leicht über den Erwartungen gelegen und die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr sei nach oben eingeengt worden. Letzteres habe allerdings bereits den Erwartungen entsprochen.

Im dritten Quartal profitierte Scout24 mit Marken wie ImmoScout24, Vermietet.de, Flowfact und Baufiteam weiter von einer starken Kundennachfrage nach Abonnements im Professional- und Private-Segment. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf knapp 166 Millionen Euro. Dabei betrug das organische Wachstum 11,1 Prozent.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um rund 15 Prozent auf 104 Millionen Euro. Damit übertraf Scout24 beim Umsatz und Ergebnis die Erwartungen der Experten. Die operative Marge lag im Quartal stabil bei 62,9 Prozent.

Nach Steuern verdoppelte sich der Gewinn auf etwas mehr als 100 Millionen Euro. Der Konzern profitierte dabei laut Mitteilung von einem einmaligen Gewinn von 43 Millionen aus der Neubewertung latenter Steuern. Bereinigt um Sonderfaktoren stieg der Gewinn um knapp 18 Prozent auf rund 65 Millionen Euro./err/mne/jha/

