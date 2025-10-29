Scout24 Aktie
Marktkap. 7,1 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa sprach am Donnerstag im ersten Kommentar von erneut ermutigenden Resultaten des Immobilien-Portalbetreibers. Das Umsatzwachstum habe leicht über den Erwartungen gelegen und die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr sei nach oben eingeengt worden. Letzteres entspreche allerdings bereits den Erwartungen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
98,75 €
|Abst. Kursziel*:
26,58%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
98,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,45%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|10:51
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|10:06
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
