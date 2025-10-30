DAX24.075 -0,2%Est505.667 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 -3,3%Nas23.958 +0,6%Bitcoin93.765 -1,1%Euro1,1561 -0,4%Öl64,23 -1,0%Gold3.971 +0,7%
Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag höher

30.10.25 12:04 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 98,90 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 98,90 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 102,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 51.053 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2024 (78,70 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 25,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,48 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,85 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
12:26Scout24 NeutralUBS AG
10:51Scout24 OutperformRBC Capital Markets
10:06Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:46Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:51Scout24 OutperformRBC Capital Markets
10:06Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:26Scout24 NeutralUBS AG
09:46Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

