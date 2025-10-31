DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,27 +1,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.711 +1,3%Euro1,1570 ±0,0%Öl64,52 -0,3%Gold4.010 -0,7%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Scout24 auf 'Overweight' - Ziel 146 Euro

31.10.25 07:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
99,60 EUR -1,90 EUR -1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 146 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel attestierte dem Internetportal-Betreiber am Donnerstagabend in seinem Resümee ein starkes drittes Quartal mit zuversichtlichen Signalen Richtung Jahresende. Er bleibt generell optimistisch./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
