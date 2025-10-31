ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Scout24 auf 'Overweight' - Ziel 146 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 146 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel attestierte dem Internetportal-Betreiber am Donnerstagabend in seinem Resümee ein starkes drittes Quartal mit zuversichtlichen Signalen Richtung Jahresende. Er bleibt generell optimistisch./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT
